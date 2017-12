TER – Les graves accusations de Barthélémy Dias contre le régime

La controverse sur le coût du Train Express Régional (TER) continue de plus belle. Ce projet décrit comme le plus grand projet du Sénégal indépendant a coûté 563 milliards de FCFA, à en croire le pouvoir. Un chiffre qui est loin de la réalité, selon Barthélémy Dias. Invité à l’émission hebdomadaire Janoo Bi, sur Sud FM, le maire de Mermoz-Sacré-Cœur a annoncé que le TER a coûté plus de 1000 milliards de FCFA. Puis renchéri que l’Etat avait une proposition beaucoup moins chère. « La Chine avait fait une offre avec 300 milliards de moins », a révélé M. Dias. Avant de lancer cette grave accusation: «l’économie sénégalaise est utilisée par le régime de Macky Sall pour sauver des entreprises françaises».



