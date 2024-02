THIÈS : LES TRAVAILLEURS DE LA MAIRIE DE VILLE SE FÂCHENT CONTRE DR BABACAR DIOP

À Thiès, le mot d’ordre grève de 72 heures dans les collectivités territoriales est largement suivi, malgré les réquisitions de l’édile, Dr Babacar Diop, qui a pris une décision fortement critiquée par le secrétaire général du Syndicat des travailleurs municipaux de la mairie de ville, Mouhamadou Ndiaye.



Ce dernier et ses camarades fustigent et dénoncent fermement « la position du maire, Dr Babacar Diop » qui, remarquent-ils, « après avoir bénéficié d’une augmentation faramineuse sur ses indemnités, adoube l’État dans ses procédures dilatoires ».



En effet, souligne M. Ndiaye, « le maire de la ville, en guise de soutien aux vaillants travailleurs municipaux, cheville ouvrière de toutes les réalisations, n’a rien à proposer que d’opérer à des réquisitions exagérées. Aux fins de briser et de saboter notre élan de grève ».



Ce qui, se désole-t-il, « corrobore l’avis selon lequel le maire Babacar Diop n’est préoccupé que par ses intérêts partisans et crypto-personnels ». Ce qui est, s’étranglent les travailleurs grévistes, « un manque de sensibilité écœurant et sans précédent d’ailleurs dans l’histoire de l’Institution municipale ».



Le secrétaire général du Syndicat des travailleurs municipaux de la mairie de ville rappelle que « c’est conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi 2011-08 du 30 mars 2011 relatif au statut général des agents des collectivités territoriales, que l’Intersyndicale exige à l’État du Sénégal une augmentation immédiate de salaire suite à plusieurs plans d’action de grève sur l’étendue du territoire national ».



Pourtant, remarque Mouhamadou Ndiaye, « le gouvernement s’est trouvé les moyens et le temps de satisfaire les maires, les présidents de conseil départemental ainsi que leurs adjoints en augmentant leurs indemnités mensuelles ».













































seneweb