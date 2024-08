TOUBA- BDF AU KHALIFE : « J’ai la ferme volonté , pour ce mandat , de régler définitivement le problème de l’eau et de l’assainissement et aider les populations à vivre décemment

C’est accompagné de l’une de ses épouses que le Président Bassirou Diomaye Faye a foulé le sol de la cité religieuse. il faisait 17 h 40 minutes. Tout de blanc vêtu , il a été accueilli par le ministre de l’intérieur et les différentes personnalités administratives de la religion. C’est après qu’il a serré la main de Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre qui l’a présenté successivement à Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, Serigne Moustapha Abdou Lakram, Serigne Kosso Mbacké Mountakha, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma et Serigne Mbackiyou Faye.



iInstallé dans la salle d’accueil , le Chef de l’État a été rejoint par le Khalife des Mourides à exactement 18 h00.



Prenant la parole , le Président de la République a d’abord fait part de ses salutations à l’endroit de son hôte avant de saluer l’assistance en commençant par le porte-parole mouride. C’est après qu’il a évoqué le magal et mentionné ses ambitions pour Touba . « J’avais très tôt demandé au Premier ministre de voir avec tous ceux dont l’intervention étaient nécessaire pour la bonne tenue de ce magal . ( il citera quelques ministres ) Je les ai exhortés à faire le maximum pour que rien ne soit laissé au hasard et surtout pour qu’ils prennent les devants afin que l’édition prochaine du magal soit mieux organisée. Nous avons essayé de respecter l’ensemble des engagements que nous avions pris . Mes ambitions dépassent largement ce que nous avons fait. Nous avons la ferme volonté de régler définitivement le problème de l’eau et celui de l’assainissement . J’en fais une priorité pour ce mandat afin de permettre aux populations de Touba de vivre aisément et paisiblement ».



Il faudra noter la présence d’un grand nombre de ministres de la République, du chef de cabinet du Président et de plusieurs Directeurs généraux.























Dakaractu