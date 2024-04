TOUBA- Un petit-fils du Khalife Général malmené par des « Baye Guèye »… L’affaire ente les mains du parquet

L’affaire est entre les mains du parquet et elle procède d’une plainte déposée par la famille de Serigne Kosso Mbacké, fils aîné du khalife Général des Mourides. Tout est parti d’une embrouille qui a eu lieu l’après-midi du 04 avril veille de la célébration de la nuit du Laylatul Qadr et qui a opposé Serigne Mourtalla Mbacké, petits-fils du Khalife à des disciples de Cheikh Adama Guèye, communément appelés « Baye Guèye ». Ces derniers arpentaient, ndogou sur la tête, l’allée qui longe le quartier de Darou Minane. Et c’est hauteur de la policlinique du coin que l’incident devait avoir lieu.



Le Mbacké- Mbacké, agacé par le cortège qui ne finissait pas et qui lui bloquait le passage n’a pu engloutir sa colère . Il s’en est suivi des propos aigres-doux entre lui et quelques membres du cortège . La suite est toute simple : Serigne Mourtalla Mbacké finira par atterrir à l’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba pour y subir des soins.





Avisés sur l’identité de l’homme , des membres de la famille de Cheikh Adama Guèye, dont Serigne Abdou Samath Guèye, se iront rencontrer Serigne Kosso Mbacké pour lui présenter leurs excuses.



Pour peu que l’on sait de l’affaire, cette rencontre n’aura pas été suffisante pour amener la famille Mbacké à renoncer à la plainte qui a été déposée au niveau du parquet . Affaire à suivre…

































dakaractu