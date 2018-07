TROMPERIE SUR LA NATURE ET L’ORIGINE D’UN PRODUIT ALIMENTAIRE -Aziz Ndiaye et le directeur commercial de ‘’J’adore’’ déférés au parquet ce matin

TROMPERIE SUR LA NATURE ET L’ORIGINE D’UN PRODUIT ALIMENTAIRE -Aziz Ndiaye et le directeur commercial de ‘’J’adore’’ déférés au parquet ce matin

Selon nos informations, l’homme d’affaires et ex promoteur de lutte, Aziz Ndiaye, placé en position de garde à vue à la Section de Recherches en même temps que son directeur commercial, Baye Zale, pour tromperie sur la nature et l’origine d’un produit alimentaire, sera déféré devant le parquet ce jeudi.

ACTUALITÉ



 Aziz Ndiaye est soupçonné d’avoir transvasé de l’huile ‘’Elita’’ (qui ne coûte cher) dans des bouteilles estampillées ‘’J’adore’’ qu’il a lancé sur le marché il y’a de cela quelques mois, pour faire le maximum de bénéfice. Et ce, sans la moindre autorisation des services compétents même si son avocat assure qu’il avait introduit une de- mande dans ce sens.

Informée, la Section Recherches a pris le soin de filmer les faits incriminés en flagrant délit avant de procéder aux arrestations.

D’ailleurs, l’entrepôt sis à Ouest Foire (Dakar) où se passait le « trafic » a été mis sous scellé. Cette affaire intervient au mo- ment où Aziz Ndiaye et des membres de sa famille sont visés en correctionnel pour une affaire de recel de 80 tonnes de riz. D’ailleurs, le procès qui a été ren- voyé à plusieurs reprises devrait se tenir...aujourd’hui, 12 juillet.

Son frère, Massata, a avait été placé sous mandat de dépôt avant de bénéficier d’une liberté provisoire. Quant à Aziz, il avait été inculpé et laissé pour libre tout comme son père Allé Ndiaye.





CMG