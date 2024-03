Tamba/Présidentielle 2024 : “Il y’a une dynamique de bonne organisation de cette élection “ (Sidiki Kaba,PM)

Le Premier ministre Me Sidiki Kaba a fini d'accomplir son devoir civique au centre Sada Maka Sy où on compte 09 bureaux de vote et 4452 électeurs

Me Sidiki KABA après avoir accompli son devoir citoyen, s’est réjoui de voir “qu’il y a une dynamique de bonne organisation de cette élection “ . Le Premier ministre s’est également réjoui de voir que les électeurs se rendus en masse dans les centres de vote et sont en train d’accomplir leur devoir citoyen “avec maturité et responsabilité. J’espère qu’il en sera ainsi sur l’ensemble du territoire national et que l’on puisse tous voter et rentrer chez nous, en ayant à l’esprit que c’est une compétition et que le dernier mot revient au peuple Sénégalais dont le verdict doit être respecté . Je suis sûre qu’avec cet esprit d’ouverture, nous aurons demain l’occasion d’aller travailler, vaquer à nos affaires et faire en sorte que notre pays puisse continuer son développement sans pour autant être perturbé par d’autres questions qui pourront altérer le climat de paix que nous connaissons “ a dit le PM















































dakaractu