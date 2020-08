Tamkharite / Iran Ndao rectifie les fêtards : « C’est un jour d’introspection et de tristesse et non de réjouissance »

Ce samedi 29 août, la Tamkharite sera célébrée au Sénégal. Il marque le 10e jour de l’an musulman. D’habitude dans notre pays, cette fête musulmane prend des allures de réjouissances. Ce qui pourtant ne devrait pas être le cas, si on se fie au prédicateur de renom, Ibrahima Badiane dit Iran Ndao.



« Ce n’est pas un jour de fête, mais d’introspection et de tristesse », rectifie le célèbre animateur religieux.



Pour étayer son propos, Iran remonte aux origines du terme « tadjabone » qui vient selon lui de la bataille de Karbala qui a vu le petit fils du Prophète être décapité par d’autres musulmans.



Le prêcheur explique donc les uns et les autres à plus de retenue lors de cette journée pour honorer la mémoire de Hussein, l’illustre, le petit-fils du Prophète tué odieusement.