Tapha Tine et Balla Gaye lourdement sanctionnés

Le Comité national de gestion de la lutte (CNG) a infligé une amende de 2.166.000 F CFA à Balla Gaye 2, ce qui représente 10% de son reliquat. Les motifs incluent un accès non autorisé au stade, un surplus de bouteilles, et un dépassement de 13 minutes du temps de préparation mystique.



Quant à Tapha Tine, il a été pénalisé de 1.060.000 F CFA pour des infractions similaires, notamment 6 minutes de retard sur son temps de préparation mystique et un surplus de bouteilles. Les deux lutteurs ont donc vu leur reliquat réduit d’environ 3,7 millions F CFA en total.



Ces mesures montrent la détermination du CNG à faire respecter les règles établies, malgré les recommandations des marabouts des lutteurs.

































































































rewmi