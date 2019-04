Tensions à l’Ugb : Les enseignants du Saes décrètent 72 heures de grève

Après les incidents survenus hier, mercredi 10 avril, à l’Université Gaston Berger (Ugb), en marge d'affrontement entre des étudiants et les forces de l'ordre, la section locale du Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes) a décrété 72 heures de grève à partir de ce jeudi 11 avril. Zik Fm, qui donne l’information, précise que les professeurs de l'Ugb ont, par ailleurs, demandé la dissolution de la Coordination des étudiants de Saint-Louis et l’amélioration des conditions d’existence des acteurs de l’Ugb. Ce mouvement a été lancé en contestation de l'agression d'un professeur par les étudiants, qui manifestaient contre leurs conditions d'existence et le flou dans l'enquête sur la mort de leur camarade Fallou Sène, tué lors d'affrontements avec la gendarmerie l'année dernière.