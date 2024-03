Tentative d'assassinat de Maïmouna Ndour Faye- Réaction d'indignation de Mohamed Boun Abdallah Dione

Je condamne et nous condamnons tous la barbarisation anonyme rampante de notre société.

Tiens bon, petite sœur Maimouna. Que Dieu te protège en toutes circonstances !

Le Sénégal juste et solidaire que nous voulons, sera un pays de véritable fraternité et de convergence vers notre idéal commun : un peuple, un but, une foi. Sinon il ne sera pas.