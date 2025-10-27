“Tera Meeting”-Ousmane Sonko sonne la…remobilisation !

Depuis quelques jours, le Sénégal bruit de rumeurs. « On dit », « il parait que », « on m’a raconté que »… Que n’a-t-on lu ou entendu ces jours-ci, notamment depuis que le chef de l’ossature gouvernementale s’est, à contrecœur, éclipsé de l’espace public, recroquevillé chez lui aux fins de reprendre haleine (entendez se reposer un peu). Chacun y va de son commentaire, les uns plus erronés que les autres. Des raisonnements spécieux aussi loin de la vérité que de la fiction ont explosé sur les réseaux sociaux entre autres salons et cadres fréquentés.

Imperturbable, le chef de file du parti Pastef a, concomitamment, accordé en fin de semaine dernière une audience aux coordonnateurs venus des 46 départements du Sénégal, à la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS) avec aux manettes Ngagne Demba Touré et à la majorité des parlementaires acquis à la cause de sa formation politique.

À quel impératif obéît cette entrevue qui fait couler beaucoup d’encre et de salive ?

Solo Quotidien a appris de sources concordantes que le Big Boss du parti dénommé « Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité — plus connu sous l’abréviation de PASTEF », a, « simplement voulu remobiliser ses troupes ».

Ousmane Sonko, qui, force est de le reconnaitre, connaît, depuis la création de son parti, une ascension irrésistible sur toutes les couches de la société Sénégalaise, entend apporter une réplique cinglante à l’opposition, particulièrement à l’exilé de Marrakech qui, au et au su de tout le monde, multiplie les assauts , mais également à ceux et celles, pseudo alliés, encagoulés qui manœuvrent aux fins de le séparer avec le Pr Diomaye Faye.

« C’est peine perdue. Tous les faux « patriotes », ceux-là qui nous ont infiltrés alors qu’ils ne croient pas aux idéaux de notre leader sont déjà démasqués. Nous avons planifié une stratégie politique que je ne peux pas dévoiler bref, l’heure est à la grande offensive. Nous avons compris 5/5 le message de notre leader, c’est-à-dire que l’objectif est de prendre de l’avance sur la partie adverse et occuper le terrain le plus longtemps possible. Nous sommes tous mobilisés autour du Président Ousmane Sonko et rien ni personne ne nous fera reculer » fait savoir un parlementaire.

En d’autres termes, Ousmane Sonko invite ses militants, militantes, amis, sympathisants, etc… « ceux qui ont véritablement souscrit à ses idéaux à la remobilisation des troupes pour gagner surtout la bataille de l’opinion ».

C’est ce qui explique d’ailleurs sa vidéo qui a fini de faire le tour du monde.

Gorgol Thiam, un inconditionnel de Sonko de dire qu’il a suffi d’une dizaine de minutes pour « enterrer les sornettes tenues par les privilégiés déchus lors d’un brouhaha qu’ils ont appelé conférence de presse; éclipser le Larousse ambulant d’une prétention sans commune mesure, venu de l’hexagone non seulement pour confirmer le complexe de l’homme blanc , mais pour soi-disant nous expliquer que la situation catastrophique laissée par le régime déchu résulterait uniquement d’une question de définition. »

Qui plus, la sortie de son mentor politique a, martèle t’il : « calmé les humeurs d’un député qui, non satisfait de son errance en Espagne pour débusquer un scandale qui n’existe que dans son imagination, persiste dans sa bêtise, cette fois-ci, au Sénégal; briser les derniers espoirs des agitateurs politiques qui ne prient que pour sur une séparation du tandem pour enfin entrevoir la possibilité de tenter d’atteindre le statut “d’opposants”; reléguer au second plan le pachyderme déchu qui tente vainement d’exister sur la scène internationale; regalvaniser ses militants. »

En somme, Ousmane Sonko, dont l’ agenda de Premier ministre s’apparente un peu à un éternel marathon, qui-après quelques jours de repos- a tenu à rassurer les uns et les autres sur son état de santé, entend rappeler à travers sa trouvaille « TERA MEETING » qu’il reste le Maître du Jeu.

« Le 8 Novembre prochain, il va confirmer son leadership naturel, notamment aux bailleurs de fonds entre autres contempteurs du régime.