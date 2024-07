Thiaroye : Tout sur l’affaire des enfants retrouvés morts dans un véhicule en panne

Triste journée hier mardi à Thiaroye sur Mer où les corps sans vie de trois enfants ont été retrouvés dans un véhicule en panne stationné dans un parking. Ils avaient été portés disparus depuis lundi.



Des recherches menées par toutes les populations n’avaient pas permis de les retrouver jusqu’à ce qu’un vigile découvre au petit matin d’hier mardi, les corps sans vie des trois enfants couchés sur le siège arrière de ce véhicule. L’Observateur déroule le film d’une macabre découverte qui a plombé la journée des habitants de Thiaroye sur Mer.



«Monsieur ! Monsieur ! S’il vous plaît». Lorsqu’il tente d’interpeller les passants, le vigile en charge d’un dépôt de gaz et d’un parking non loin du poste de santé de Thiaroye sur Mer est en sueur, malgré l’heure matinale. Il a les yeux exorbités. Aux rares passants qui se sont approchés, le vigile, l’index pointé vers un véhicule de couleur bleue, de marque Ford Berline immatriculé DK-3209-BA, leur lance d’une voix étranglée par l’émotion :



«Il y a des corps à l’intérieur, trois corps.» Quelques minutes plus tard, l’endroit est noir de monde. De partout, des habitants de Thiaroye sur Mer, informés de la découverte de trois corps sans vie dans un véhicule, affluent vers les lieux. C’était hier mardi 23 juillet 2024 peu avant 8 heures.



Alors qu’il faisait sa ronde, le vigile, chargé de veiller sur des véhicules stationnés dans un parking, freine net lorsqu’il laisse traîner son regard sur une voiture de marque Ford Berline. A travers la vitre, il aperçoit les corps de trois enfants couchés sur le siège-arrière.



Meurtris par cette découverte macabre, les habitants vont assister à l’arrivée des éléments de la gendarmerie de Thiaroye suivis de leurs collègues de la brigade de recherches de la gendarmerie qui, cette fois-ci, se sont substitués à la police scientifique et technique pour tenir la population à distance, afin de délimiter la scène de la découverte et procéder au recueil d’indices pouvant aider à élucider cette affaire. A leur tour, les sapeurs-pompiers vont débarquer quelques minutes plus tard pour acheminer les corps à la morgue du Centre Hospitalier National de Pikine, situé dans le camp militaire de Thiaroye, après une réquisition à personne qualifiée établie par la brigade de gendarmerie de Thiaroye.



«Ils sont tous des cousins», témoigne El Hadji Mar, le père de Mamadou Mar, l’un des trois enfants découverts sans vie dans le véhicule de marque Ford Berline stationné au quartier Santhiaba de Thiaroye sur Mer. L’aîné de la famille Mar a reconnu qu’il s’agit respectivement de Mamadou Mar, Baye Daouda Diop et Maïmouna Niang, les deux premiers sont des garçons âgés de cinq ans, alors que Maïmouna est leur cadette, âgée de 4 ans.



La thèse de la mort par égorgement écartée







«Les enfants n’ont pas été égorgés comme cela avait été soutenu», a coupé net hier l’oncle des enfants qui a été autorisé à se pencher sur les trois corps. Une déclaration qui a «soulagé» la famille Mar mettant ainsi un terme à la rumeur qui avait circulé hier, à Thiaroye sur Mer aux premières heures qui ont suivi la découverte des trois corps sans vie. De même, l’on confie : «Aucune trace de blessures ou de violence n’a été constatée sur les enfants.» La thèse de la mort par égorgement écartée, celle d’un décès survenu par asphyxie est pour l’heure privilégiée.























































































