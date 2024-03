Thiénaba Seck : Le Khalife appelle à voter Boun Abdallah Dionne

«J'exhorte les habitants de Thienaba, la jeunesse en particulier, à sortir en masse le jour du 24 mars et voter en faveur du candidat Mahammad Boun Abdallah Dionne». L'appel est du Khalife Général de Thiénaba, Serigne Assane Seck, qui a reçu une délégation dépêchée par l'ancien Premier ministre, sous la conduite de l’ancien Ministre Thierno Lô.







Ce dernier a retracé le parcours de l’ancien Premier Ministre, en insistant sur ses compétences, sa connaissance des arcanes de l’Etat et son sens de la mesure. « Mahammad Boun Abdallah Dionne a le profil de l’emploi », selon le Khalife Serigne Assane Seck.







Un appel aux allures d'un «Ndiguël» décrété par le Khalife général de Thiénaba qui justifie son soutien au candidat de la coalition «Dionne 2024» par le fait que, déclare-t-il, «toutes les qualités recherchées chez un homme d’État se retrouvent en Mahammad Boun Abdallah Dionne, un homme de paix et un régulateur social, le meilleur profil pour la stabilité et le développement du pays».







Le guide religieux ne manque pas de rappeler que «la famille religieuse de Thiénaba est apolitique». Il appelle a bannir la violence dans la campagne électorale et le jour du vote.

































































