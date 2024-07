Thierno Alassane Sall largue « ses bombes » face à Diomaye : « Votre action contraste avec la prise en compte des urgences et avec la rupture promise… »

Le président de la République des Valeurs (Rv) s’est prononcé sur les voyages récents du chef de l’Etat et les urgences dans le pays et auxquelles, « aucune action concrète n’est encore prise ». « Ils nous avaient promis la rupture de l’allégeance à la France, c’est bien parti. Le President Bassirou Diomaye Faye vient d’honorer sa 2ème visite en France (en seulement 3 mois de présidence) pour des événements folkloriques, ce qui contraste avec les nombreuses urgences de notre pays » dira dans son début de tweet destiné à Diomaye.







Thierno Alassane Sall rappelle que rarement les JO n’ont autant « symbolisé l’arrogance de l’Occident qui impose au monde sa vision unilatérale de la civilisation ». D’abord, considère le député sénégalais, « exclure la Russie pour sa guerre en Ukraine tout en accueillant à bras ouverts Israël, soupçonné de génocide par le Procureur de la CPI et condamné par la CIJ. Ensuite, interdire à certaines athlètes de porter le hijab, au mépris de la liberté de religion, tout en cautionnant des représentations blasphématoires lors de la cérémonie d’ouverture ». L’ancien ministre de l’Energie de regretter que « le Président légitime ces incohérences, cette vision du monde coloniale, centrée sur l’Occident, avec lesquelles il avait promis de rompre »











































































































dakaractu