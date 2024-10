Thierno Alassane Sall raille la tenue de BDF : « Monsieur le Président, en mode militaire sans arme, les ennemis vont te descendre »

Dans son discours lors de la présentation de la coalition Sénégal Kessé, Thierno Alassane Sall a vivement dénoncé l'incompétence du gouvernement actuel, pointant du doigt des actes manifestes de mauvaise gestion. Il a critiqué le choix de la date des élections législatives, fixées en pleine saison des pluies, qualifiant cette décision d'illustration frappante de l'incapacité de l'exécutif à anticiper les besoins du pays.



Face à la crise actuelle, exacerbée par des inondations dramatiques, notamment à Touba, Sall n’a pas hésité à dénigrer le ministre de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, l'accusant d’avoir fui ses responsabilités en blâmant le régime sortant. « Il est inacceptable de rejeter la faute sur les prédécesseurs alors que la situation critique nécessite des actions immédiates », a-t-il affirmé.



En abordant le déversement du fleuve Sénégal, Thierno Alassane a critiqué la réaction tardive et insuffisante du gouvernement pour assister les sinistrés. Il a exigé une mobilisation efficace pour répondre aux urgences causées par ces catastrophes naturelles.



Pour conclure son intervention, Sall a également raillé le président Bassirou Diomaye pour son choix vestimentaire, le voyant en tenue militaire sans arme : « Monsieur le Président, tu te mets en militaire, mais tu oublies ton arme. Les ennemis vont te descendre, sois sûr de toi. » Cette remarque humoristique a suscité des rires dans l'assemblée, tout en soulignant une perception de désorganisation et de manque de préparation au sommet de l'État.



Dans son discours, Thierno Alassane Sall a non seulement galvanisé son auditoire, mais il a également dressé un tableau critique de la gouvernance actuelle, appelant à une véritable réforme et à une mobilisation collective pour un Sénégal plus résilient.





































































dakaractu