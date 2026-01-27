Thierno BOCOUM, Halima GADJI et le vœu de la défunte

Dans un message empreint de foi et de recueillement, Thierno BOCOUM a rendu un hommage poignant à Halima GADJI. Il y évoque l’accomplissement de deux rakʿas pour honorer une waṣiyya qu’elle avait laissée avant son rappel à Dieu, priant pour qu’Allah, dans Son infinie miséricorde, lui accorde le Paradis et le repos éternel.



Thierno Bocoum a également adressé ses condoléances à la famille éplorée ainsi qu’au monde de la culture sénégalaise et africaine, tout en formulant une prière particulière pour la fille de la défunte, à laquelle Halima Gadji vouait un amour et une fierté sans cesse exprimés.