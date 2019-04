Thierno Bocoum demande à Macky de "dialoguer avec sa conscience"

Le président du mouvement Agir, Thierno Bocoum estime que le président Macky Sall devrait avoir un dialogue sincère avec sa conscience. Un dialogue, qui lui permettra d’exclure totalement toute idée de vouloir une chose et son contraire. « En vérité, le premier acte de dialogue devrait être celui d’un dialogue entre le président Macky et sa conscience », déclare l'ancien parlementaire. Selon lui, le président Macky Sall doit préférer Mandela à Mobutu. Il souligne : « il doit être un président qui aura l’ambition de se mesurer à Mandela et aux grands de ce monde, honorera son pays en entrant au panthéon de la méritocratie mondiale ».

Toutefois, il espère qu’en ce moment, le président s’exerce à dialoguer avec sa conscience. « Peut-être, qu’après l’atmosphère d’une fiesta forcée, cet exercice est en train d’être fait. Gageons que ce qui va en ressortir ne militera pas pour la continuité et ne nous contraindra pas à faire face », dit-il

Par ailleurs, l’ancien rewmiste, suggère que le président Macky Sall pourrait être le premier président à ne pas avoir une opposition sans arguments solides « car il a l’opportunité de fournir au pays ce dont des générations ont toujours rêvé : l’ère d’un président de transition », ajoute t-il.