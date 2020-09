Thierno LO : «Ces Inondations Ne Sont Pas Imputables Au Président SALL »

Critiqué pour n’avoir pas fait grand-chose contre les inondations et pour avoir quitté le pays pendant qu’il submerge, Macky SALL peut tout de même compter sur ses alliés pour être défendu.

Pour l’ancien ministre de l’Environnement, Thierno LO, Macky SALL a bon dos. «Ces inondations ne sont pas imputables au Président Macky SALL, son régime a trouvé ce mal profond mais les techniciens doivent dire la vérité aux décideurs. Continuer à mettre des milliards sur les inondations c’est de l’argent jeté dans l’eau», indique-t-il.

Pour l’ancien ministre de Me Abdoulaye WADE, les populations ont également leur part de responsabilité dans cette affaire. «Lors des différentes rencontres en ma qualité de ministre de l’Environnement, mes techniciens et moi, nous avions toujours demandé la délocalisation des populations car leurs maisons sont construites sur des voies d’eaux, sur des zones non aedificandi ou sur des zones où les nappes phréatiques sont à fleur de peau. A cause d’une boulimie foncière, ils ont remblayé la zone de captage pour y construire des immeubles et c’est ce qui avait inondé la cité Belvédère, le CTO et Grand-Yoff. Partout dans la banlieue où il y avait des voies de passage pour les eaux de ruissellements, on les a bouchées d’où les différentes déviations des eaux qui vont obligatoirement se frayer d’autres passages…», explique Thierno LO.

Depuis sa nomination comme Président du Conseil d’Administration (PCA) de la Société national du Train Express Régional (SN TER), Thierno LO est plus prolixe que les « apéristes » eux-mêmes quand il s’agit de défendre Macky SALL.













WALFNet