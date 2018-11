Thierno Lo: « Soyons honnêtes et laissons Macky Sall gouverner avec ceux qui l’ont porté au pouvoir en 2012... »

La grande salle du siège de l’harmattan était très petite pour contenir des centaines de responsables de l'Alliance pour le Développement par l’Intégrité, l'Action, le Nationalisme et l'Africanisme (ADIANA). Les responsables de cette coalition ont investi hier le président Macky Sall. Le président de cette dite coalition a profité de cette occasion pour faire des précisions sur son encagement auprès de Macky Sall. Pour Thierno Lo, c’est un engagement citoyen et sans condition. L'ancien ministre du tourisme, Thierno Lo a tenu un discours de vérité à ses partisans venus nombreux pour investir le candidat Macky Sall. « Contrairement aux autres, nous avons décidé d’accompagner le président Macky Sall sans condition. C’est pour cela vous n’entendrez jamais un responsable d’ADIANA réclamer un poste de responsabilité ou exercer une pression contre Macky Sall. Notre alliance avec le président de la république, est très sincère » a-t-il précisé à l’endroit de la presse. Actuellement le président Sall est sous la pression de certains transhumants. Par contre Thierno Lo a dit devant tout le monde: « quand Macky Sall se battait pour conquérir le pouvoir moi et les autres on était dans le régime de Me Wade. Après notre défaite il nous a appelle auprès de lui pour le soutenir. Donc on ne doit pas le gêner. Laissons le président gérer le pays avec ceux qui l’ont porté au pouvoir en 2012 jusqu’à la fin de son mandat. Mais pour la prochaine présidentielle on va se battre ensemble, gagner ensemble et gouverner ensemble. Et Nous sommes pour la continuité. » Sur le parrainage, l'Alliance pour le Développement par l’Intégrité, l'Action, le Nationalisme et l'Africanisme (ADIANA), révèle avoir déjà enregistré plus de 22 mille parrains. Et compte poursuivre la quête auprès de la population dans la vérité. « Nous avons demandé à nos relais de ne pas donner un franc aux parrains. Nous ne sommes pas dans le populisme mais dans une politique de vérité », a-t-il conclu.