Thiès : A.Diop étrangle son ami, met le corps dans un sac et le jette dans un puits !

Après neuf mois d'enquête, les enquêteurs de la Brigade de recherches de la gendarmerie de Thiès ont finalement appréhendé A. Diop, qui avait étranglé son ami A. Sène à Ndirène, une localité de la région de Thiès. Selon le journal Enquête, les faits se sont déroulés le 16 juin 2023.



Le suspect, nommé A. Diop, travaillait comme maçon sur les chantiers de la commune de Keur Mousseu et passait du temps de loisir avec son ami A. Sène, responsable d'un verger au village de Ndirène. A. Diop profitait de ses visites au verger pour cueillir des mangues, ce qui déplaisait à son ami Adama Sène. Cette situation a entraîné des tensions entre les deux amis, qui ont ensuite dégénéré en disputes récurrentes.



Finalement, ils en sont venus aux mains. En raison de sa pratique de la lutte, A. Diop, étant beaucoup plus fort que sa victime, l'a facilement maîtrisé. Il l'a ensuite étranglé jusqu'à ce qu'il ne respire plus. Après le meurtre, A. Diop a attendu la nuit pour placer le corps sans vie d'A.Sène dans un sac et le jeter dans un puits situé à proximité du verger.



Depuis ce jour, il était en fuite. Les forces dirigées par le commandant Mbaye Seck, responsable de cette unité de la gendarmerie nationale de Thiès, ont ouvert une enquête et n'ont jamais abandonné leurs recherches. Ils ont finalement réussi à capturer le fugitif. Par la suite, A. Diop sera présenté au parquet de Thiès après sa période de garde-à-vue dans les locaux de la Brigade de recherches. Les enquêteurs le poursuivent pour meurtre.





























































dakaractu