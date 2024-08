Thiès / Double meurtre à la cité Ousmane Ngom : Après avoir mortellement poignardé un individu, un présumé agresseur tué et brûlé vif

drame s'est produit très tôt ce jour vers 6 heures du matin à la cité Ousmane Ngom.



Un présumé agresseur répondant au nom de Pape Samba Dieng, qui a poignardé mortellement un conducteur de Jakarta, a été tué et brûlé vif à l'aide de pneus par des individus non encore identifiés. Ce dernier venait récemment de sortir de prison et circulait avec un bracelet électronique. Sa victime du nom de Laurent Sylva revenait d'une soirée dansante.





Le corps de la victime vient d'être évacué à la morgue de l'hôpital de Thiès. Les forces de l'ordre se sont déployées sur les lieux pour procéder au constat d'usage. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame















































Dakaractu