Thiès: Le coordonnateur départemental de YAW cité dans un deal foncier.

Les tenants du parti PUR s'activent autour de l'élite de la Commune de Thiès-Est afin qu'il ne réponde pas favorable à la sollicitation des jeunes de la cité ouvrière qui, dans une lettre ouverte aux autorités de la ville, avaient demandé la rétrocession sans délai de leurs espaces dont l'aire de jeu derrière le CEM et le foyer à côté du marché. Nous précisons qu'un des frère de leur camarade responsable départemental serait un bailleur aux côtés des tenants illégaux de la coopérative d'habitat de la cité ouvrière et sur ce, il serait bénéficiaire de ces espaces publics dont le motif de leur réserve était bien clair depuis la création de la cité ouvrière dans les années 90.



Le premier Magistrat de la Commune Est de Thiès protégerait-il le frère au coordinateur départemental de Yewi Askan Wi à Thiès à qui l'on aurait attribué une parcelle de plus de 700m² et une autre un plus grande dans la cité ouvrière? Ces espaces sont des réserves foncières respectivement pour le foyer de jeunes et l'air de jeu pour l'ASC de la cité ouvrière constituée depuis plus de 15 ans. Pour rappel les jeunes de la deuxième cité cheminote de Thiès avait, à deux reprises, cassé les briques qu'ils avaient trouvé dans leur terrain pour donner un signal fort aux prédateurs fonciers qui n'ont même pas épargné le CEM seule institution académique publique de la cité. L'inspection d'académie de Thiès réclame toujours les 600m² volés et vendus. La jeunesse de la cité ouvrière compte beaucoup sur le greffier en Chef du Tribunal de Tivaouane devenu, aujourd'hui, Maire et lui souhaite de ne pas suivre les pas de son prédécesseur et de ne pas se frotter aux prédateurs fonciers qui en ont assez fait.