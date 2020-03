Thiès : Plus de 15 cas positifs au Covid-19 et 200 cas contacts, des porteurs dans la nature...

Les chiffres font froid dans le dos au vu de la propagation très rapide de la maladie du coronavirus à Thiès.

En effet, en moins de 48 heures, le nombre de cas contaminés est passé de sept à plus quinze. L'information est du gouverneur de région Mouhamadou Moustapha Ndao face à la presse.



"Dans la région, le nombre de cas tourne autour de quinze répartis entre Mbour et Thiès", a-t-il tenu à expliquer.



Interpellé sur le nombre de cas contacts qui est de deux cent, le gouverneur de région fera savoir qu'ils sont en train de chercher des hôtels pour les y confiner. À l'en croire ,"à Thiès, nous avons eu des communautaires où on ne sait pas qui les a contaminés. Cela veut dire que le virus circule dans la ville. Si les autres prennent des mesures, nous devons faire le double. Ce que nous recommandons aux populations, c'est de faire beaucoup attention à tout, et de respecter les mesures édictées", a-t-il martelé.



Car, dira-t-il, avec cette maladie, tout est question d'hygiène et de salubrité. "Si on y met le maximum de salubrité, et les gestes d'hygiène, on aura réduit la multiplication du vecteur", insiste-t-il, avant de souligner que cela permettra aussi de désinfecter les marchés, si les gens arrivent à quitter tôt avant 18 heures avec le couvre feu.

Cependant, conclut-il, les instructions du Président, Macky Sall, seront appliquées sans aucune concession...