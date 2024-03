Thiès : Rencontre entre Idy et Khalifa Sall

Malgré le ramadan et la chaleur, les 19 candidats à la Présidentielle du 24 mars prochain battent campagne à Dakar et à l'intérieur du pays. Et ce n'est pas rare que des cortèges de leaders se croisent.



C'est le cas aujourd'hui à Thiès, entre la caravane d'Idrissa Seck et celle de Khalifa Sall. Les deux candidats qui sillonnaient les rues de la capitale du rail se sont croisés derrière le siège du parti Rewmi d'Idy.



Si parfois ces rencontres se terminent dans la violence, celle entre Idy et Khalifa s'est passée dans la convivialité et le respect.





















































