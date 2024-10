Thiès/Tentative de meurtre : une surveillante sauvagement agressée… Le fils de son ex-mari au banc des accusés

Une agression d'une rare violence s'est produite cet après-midi vers les coups de 14 heures à Thiès. La victime est une surveillante d'élèves au CEM Hersent 2, selon son oncle. En effet, elle a fait l'objet d'une attaque au couteau. Son bourreau lui aurait asséné plusieurs coups de couteau avant de prendre la tangente.



À en croire l'oncle de la victime, sa nièce lui aurait soufflé l'identité de son agresseur et il s'agirait du fils de son ex-époux. Et que ce dernier n'est guère à sa première tentative parce qu'il aurait une fois mis le feu sur son véhicule et proféré des menaces de mort à l'encontre de cette dernière.



Luttant entre la vie et la mort, elle a été très vite évacuée à l'hôpital de Thiès. La famille, quant à elle, a annoncé qu'elle compte déposer une plainte contre le présumé agresseur…



























































dakaractu