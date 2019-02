Thiès: le seul quartier à qui dit NON à Idy, depuis son divorce avec Wade, affûte ses armes

Rédigé par Mouhamadou Badji le Mercredi 20 Février 2019 à 18:43

"A celui qui a vendu et la SONACOS et les ICS et la SNCS nous ne pouvons que faire bloc et rester sur les rails pour lui faire comprendre toute notre indignation. La cité Ibrahima Sarr ex Ballabey reste un symbole de l'indépendance de notre jeune nation. Habitée, jadis, que par les blancs, la cité peint, aujourd'hui, le parcours de vaillants cadres du Dakar-Niger devenu Dakar-Bamako Ferroviaire en passant par la SNCS (privatisée en 2003 avec la délinquance de M. Idrissa Seck, PM d'alors)."



Mr Alioune Sarr Directeur de la Protection de l'Enfance au Ministère de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'Enfance lors du meeting de la Coalition Benno Bokk Yakkaar à la Cité Ibrahima Sarr ex. Ballabey

