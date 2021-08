Thiès: les déguerpis du marché Sam envahissent les rails

Le Maire de la Commune Nord de Thiès, Lamine Diallo après avoir loupé son coup avec le soit disant marché moderne de la Cité Ouvrière reviens avec le projet de nouvelles cantines dans le site du marché Sam. Les ex-occupants du marché Sam frôlent, tous les jours, le danger et même la mort sur les rails axe Thiès-Dakar qui emprunté par les locomotives des ICS, du SEFOS et des Chemins de fer et cela à moins de 100 mètres du bureau du Préfet de Thiès.