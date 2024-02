Tivaouane : 36 migrants et 2 convoyeurs interpellés

La brigade territoriale de gendarmerie de Tivaouane a brisé le rêve de 36 candidats à l'émigration clandestine. Ils tentaient de rallier l'Espagne par la voie maritime.



Les hommes du major Sow ont ainsi réussi à déjouer ce projet de voyage avec l'interpellation des 36 candidats. Également, les gendarmes de cette unité de la compagnie de Thiès ont mis la main sur les deux organisateurs de ce périple. Le duo a été placé en garde à vue pour trafic de migrants, informe Seneweb.



Selon des sources de Seneweb, des denrées alimentaires et un montant de 2 132 000 F CFA ont été saisis par les gendarmes.



Face à la recrudescence du phénomène de l'émigration irrégulière, le capitaine Awa Guèye, commandant de la compagnie de Thiès et ses hommes ont multiplié les patrouilles au niveau des points de départ, dont Mboro et Cayar.