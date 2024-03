Tivaouane : Serigne Ousmane Sy repose désormais aux côtés de son père Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh

"Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khayran minha." (Certes, nous sommes à Allah et c'est à Lui que nous retournerons. Ô Allah, récompense-moi dans mon affliction et remplace-la par quelque chose de meilleur).





Selon des informations de dakarposte, des disciples Tidianes entre autres guides religieux de la ville sainte de Tivaouane ont tenu à accompagner nuitamment Serigne Ousmane Sy à sa dernière demeure.



En effet, le défunt fils cadet de Serigne Abdou Aziz Sy a été inhumé dans la soirée du jeudi 21 Mars 2024 au mausolée de sa "référence" , le regretté Dabakh



"Allahumma ighfir li-hayyina wa mayyitina, wa shahidina wa gha'ibina, wa saghirina wa kabirina, wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa-ahyihi 'ala al-Islam, wa man tawaffaytahu minna fa-tawaffahu 'ala al-Iman." (Ô Allah, pardonne à nos vivants et à nos morts, à ceux qui sont présents et à ceux qui sont absents, à nos jeunes et à nos anciens, à nos hommes et à nos femmes. Ô Allah, fais vivre ceux d'entre nous qui sont en vie dans l'Islam et fais mourir ceux d'entre nous qui sont décédés dans la foi).