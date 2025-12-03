Tombé, « Bougazelli » visé par d’autres.. plaintes

Seydina Fall plus connu sous le pseudo « Bougazelli » risque de durer dans les ténèbres.

En d’autres termes, tout porte à croire que ce n’est pas demain la veille l’élargissement du gars, mis aux arrêts par la Sureté Urbaine de Guédiawaye, pour une affaire d’escroquerie portant sur la somme de 400 000 francs CFA.



La cause ? Il nous revient de bonnes sources que les plaintes s’amoncellent sur la table du commissaire. En effet, aussitôt informé de l’arrestation de « Bouga », d’autres individus, munis de leurs plaintes, se sont spontanément présentés au commissariat de Guédiawaye, aux fins d’ester en justice contre lui.



Pas moins de six plaignants en sus de celle concernant la femme qui lui réclame la somme de 400.000 francs cfa se sont présentés hier à la police de Guédiawaye pour poursuivre le sieur Seydina Fall. Qui, nous revient-il, s’est reconverti agent immobilier.



Pour rappel, c’est une dame, répondant au nom de T. Camara, qui l’a, de prime abord, trainé en justice. La femme soutient lui avoir remis 400.000 frs pour la location d’un appartement. Depuis lors, « Bouga » joue au chat et à la souris avec elle.

Lasse, elle a fini par porter leur différend devant Dame Justice. La suite est connue. L’ancien parlementaire, qui a déjà eu des démêles avec la justice pour une affaire de trafic de faux billets de banque, a été vite cravaté avant d’être placé en position de garde à vue.



Affaire à suivre…



