Tombé dans la nasse de la police, Ada Fass finalement déféré au parquet de Dakar

Comme annoncé hier par la rédaction de dakarposte, le lutteur Adama Corréa sunommé Ada Fass de l'écurie Fass Benno a été conduit ce matin, sous bonne escorte, au parquet de Dakar, au même titre que son camarade Habib Soumaré.



Au moment où ces lignes sont écrites, le tandem se tourne les pouces dans la redoutée cave du tribunal en attendant de connaitre leur sort.



Poursuivis par le gérant du bar-resto Keur Mbaye Dia pour coups et blessures volontaires ainsi que ses potos Pokola Baldé (en fuite) et le nommé Habib Soumaré, tout porte à croire qu'ils risquent le mandat de dépôt.



Pour la gouverne de ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, en compagnie du lutteur Pokola et Habib, Ada Fass s'est présenté tard dans la soirée de mardi dernier à la devanture de ce resto situé en face du commissariat de la Médina. Pour on ne sait quelle raison, les préposés à la sécurité, qui ont certainement reçu des instructions à son encontre, lui ferme la porte au nez. Ada et cie ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont alors lynché le gérant. Qui, aux dernières nouvelles, a été blessé.

Ada Fass et ses potes sont vite arrêtés par des limiers du commissariat de police de la Médina appelés à la rescousse. La suite est connue.



À l'exception de Pokola Baldé, qui s'est évaporé dans la nature après les faits, Ada et Habib sont interpellés.





Affaire à suivre...









