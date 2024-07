Tombé dans la nasse des limiers de la Sureté Urbaine, Ameth Suzane Camara, finalement placé en garde à vue, risque gros !

Selon des informations de dakarposte, le tonitruant membre du réseau des enseignants de l'Alliance pour la République (APR) n'est pas encore sorti de l'auberge. La cause? Il nous revient de bonnes sources qu'Ameth Suzanne Camara, entre les mains de la Sureté Urbaine de Dakar, entendu sur procès verbal en présence de sa défense (entendez son avocat) a été finalement placé en garde à vue.



Aux dernières nouvelles, le gars sur le point d'être inculpé pour offense aux autorités de la République, entre autres notamment diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques, sera déféré ce vendredi.



Pour rappel, Ameth Suzanne Camara a fait une sortie médiatique, devenue virale, vidant son chargeur (avec des propos irrévérencieux) sur les plus hautes autorités du pays (le chef de l'Etat et son Premier Ministre)