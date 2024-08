Tombé encore dans la nasse des pandores de la SR pour une vile affaire d'escroquerie foncière, Adama Faye finalement placé en garde à vue

Selon des informations fiables de dakarposte, le beau frère de Macky Sall, entre les mains des redoutés mais redoutables pandores de la Section Recherches de la gendarmerie, a été finalement gardé au frais, loin des indiscrets.



En termes clairs, Adama Faye, mis aux arrêts pour une deuxième fois, derechef, pour une affaire... similaire d'escroquerie foncière, est placé en garde à vue au niveau de la SR sise à la caserne Samba Diéry Diallo à Colobane.



Coutumier des faits, il a encore récidivé serait-on tenté de dire sans risque d'être démenti.



Pour rappel, Adama Faye se retrouve dans une affaire présumée d’escroquerie de vente de terrain d’une valeur de 400 millions de FCFA. D'ailleurs il a embarqué dans cette affaire sa mère et son épouse.



Selon Libération, les gendarmes de la Section de recherches ont entendu comme témoins, lundi 12 août l'épouse de Adama Faye et la mère de Marième Faye qui devait suivre. Elles se retrouvent malgré elles dans une affaire de spoliation foncière. Cependant, les enquêteurs ont découvert lors de leurs investigations que la société avait pour actionnaire sa maman et son épouse.



Adama Faye aurait utilisé une structure pour vendre un terrain à un certain Moustapha Sow. Néanmoins, l’opération n'a pas abouti, ce qui amène Moustapha Sow à porter plainte contre le sieur Adama Sow.



Pour rappel, en juin, il a été arrêté pour 275 millions de FCFA escroqués à des particuliers sans leur délivrer le moindre papier. Il avait recouvré la liberté après qu’un de ses frères a payé la totalité de la somme.









































avec pressafrik