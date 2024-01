Touba: Un homme surpris en train d’égorger un enfant

Un crime horrible a failli se passer à Touba ce vendredi dans l’après-midi. Un individu a été surpris couteau à la main en train d’égorger un enfant. Le petit âgé de 6 ans s’est finalement sauvé, mais hospitalisé à l’hôpital Matlaboul Fwzeyni.



D’après des ,témoignages, l’individu a attiré l’enfant, qui serait le fils d’un Mbacké-Mbacké, dans une maison abandonnée dans le quartier de Darou Marnan. Ensuite, il a commencé sa sale besogne en le poignardant d’abord au coup, mais par chance, l’enfant a réussi à s’enfuir des mains son ravisseur.



Après qu’il se soit échappé, l’enfant a été aperçu en train de courir par des gens qui revenaient de la prière du vendredi, ses habits tachés de sang. Et le suspect a été aussitôt aperçu et interpellé par les témoins, puis lynché. Il avait des traces de sang par-devers lui.



Le petit est présentement à l’hôpital Matlabuil Fawzeyni de Touba, informe la Rfm et le suspect finalement entre les mains du commissariat spécial de Touba.

































































































senego