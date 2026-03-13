Touba en deuil : Serigne Moustapha Khassida rappelé à Dieu

"inna lillâhi wa inna ilayhi râji‘ûn "



Le fils de Serigne Abdourahmane Mbacké, connu sous le nom de Borom Deurbi, est décédé il y a quelques heures, suscitant une vive émotion au sein de la communauté mouride. L’annonce de sa disparition s’est rapidement répandue à Touba et dans plusieurs localités du pays, où de nombreux fidèles et proches ont exprimé leur tristesse face à cette perte.



Serigne Moustapha Khassaïdes était connu dans les cercles religieux mourides comme l’un des fils de Serigne Abdourahmane Mbacké Borom Deurbi, figure respectée au sein de la confrérie fondée par Cheikh Ahmadou Bamba. Son amour pour les Khassaides avait fini de faire de lui un guide accompli.















































































avec senenews

