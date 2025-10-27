Touba endeuillée- Serigne Amdy, petit fils de Cheikh Iba Fall, n'est plus !

Triste nouvelle pour la communauté mouride, particulièrement la fratrie de Cheikh Ibra Fall.



En effet, Africa 7 a appris le rappel à Dieu de Serigne Amdy Fall fils de Serigne Mbacké Fall Ibn Cheikh Ibra Fall.



Qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique!