Touba endeuillée- Serigne Bassirou Mbacké n’est plus !

En effet, Africa 7 a appris le rappel à Dieu de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Modou Khabane Mbacké Ibn Cheikh Mandoumbé Khabane.



Il nous revient que le saint homme a tiré sa révérence hier soir.



A l’annonce du décès de ce guide religieux reconnu pour sa grande érudition, des hommages appuyés lui ont été rendus un peu partout à travers le monde, au Sénégal, en Europe et outre-Atlantique, notamment à Touba, capitale du mouridisme où il sera enterré ce mardi après la prière de Takoussane.



Le groupe Solo Médias présente ses condoléances émues au khalife général Serigne Mountakha Bachir Mbacké, à sa fratrie éplorée et à toute la communauté mouride



Qu’Allah l’accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique !