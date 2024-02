Toussaint Manga et Pape Abdoulaye Touré libérés

L'étau se desserre autour de certains militants de l'ex-Pastef qui étaient en détention ! Parmi eux, figurent Toussaint Manga et Pape Abdoulaye Touré.



L'ancien député libéral et l'étudiant-activiste ont bénéficié d'une liberté provisoire. L'information vient d'être confirmée à Seneweb par Me Moussa Sarr.



Pour rappel, Toussaint Manga a été inculpé le 3 août dernier par le juge Mamadou Seck pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique [...]", confie Me Moussa Sarr à Seneweb.



L'ancien député libéral avait été placé sous mandat de dépôt après son interrogatoire dans le bureau du juge d'instruction du deuxième cabinet.



Quant à Pape Abdoulaye Touré, il a été inculpé le 9 juin dernier par le juge d'instruction du deuxième cabinet pour actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, participation à un mouvement insurrectionnel et actions diverses, selon son avocat Me Moussa Sarr.





































































































































































