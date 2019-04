Tout ce que vous ne savez pas sur Racky, Maîtresse d'un homme marié

RACKY : Ayant grandi sans son père, elle a été éduquée par une mère tyrannique. Entre sa mère et elle tous les jours le conflit n’est jamais loin. Celle-ci est déçue de voir sa fille beaucoup plus intéressée par les chantiers et tenues d’homme que l’idée d’être une femme de son époque. De son côté Racky n’a qu’un seul rêve avoir suffisamment d’expérience pour un jour avoir sa propre société de BTP. Les hommes, elle n’y pense pas seulement le chef maçon du chantier Moustapha est un brin énervant et séduisant.



