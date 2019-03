Trafic de bois : Yaya Jammeh "récolte" plus de 162 milliards de fcfa en Casamance

Le président gambien déchu aurait volé 500 milliards de Fcfa à la Gambie. La Casamance a également été victime du carnage financier de Yaya Jammeh qui a pillé la forêt Casamançaise à travers un trafic de bois de vène vers la Chine. Le préjudice subi est estimé à 325,5 millions de dollars, soit plus de 162 milliards Fcfa, révèle un rapport de Forest Trends, repris par Libération.

Jammeh aurait aussi reçu 15 millions de dollars de taxes, soit plus de 7 milliards de Fcfa, sur le trafic de bois. Le bois était coupé au Sénégal, acheminé en Gambie puis exporté en Chine. Le Mfdc qui a profité du commerce illégal de bois, a reçu sa part du gâteau ! Le mouvement rebelle aurait encaissé 19,5 millions de dollars, soit plus de 9 milliards Fcfa entre 2010 et 2014.