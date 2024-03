Trafic de drogue : le chef présumé du gang marseillais Yoda interpelé au Maroc

Une figure du narcobanditisme marseillais arrêtée au Maroc. Le chef présumé du gang Yoda, Félix Bingui, a été interpellé vendredi au Maroc, a annoncé samedi 9 mars Gérald Darmanin, confirmant une information du journal Le Parisien.



"Un des plus grands narcotrafiquants marseillais a été arrêté au Maroc. Bravo aux policiers qui poursuivent sans relâche le combat contre le trafic de drogue", a écrit sur X le ministre de l'Intérieur. "Un grand coup est porté aujourd'hui au narcobanditisme grâce à notre coopération avec les autorités marocaines, que je remercie".



Le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone, a confirmé à l'AFP l'arrestation à Casablanca de Félix Bingui, 33 ans.



Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt d'un juge d'instruction marseillais pour "importation de stupéfiants en bande organisée, transport, détention, acquisition, cession de stupéfiants, association de malfaiteurs (...) blanchiment et non justification de ressources", a précisé le parquet dans un communiqué.



"Cette arrestation est le fruit d'une remarquable coopération des autorités marocaines qui ont procédé à son interpellation et au travail minutieux et sans relâche de l'Office français antistupéfiants, de la brigade des fugitifs de l'Office central de lutte contre le crime organisé et de la police judiciaire de Marseille", poursuit le parquet.



Selon une source proche du dossier, l'interpellation "fait suite à une collaboration entamée depuis plusieurs mois par la PJ avec le Maroc".



Année 2023 sanglante à Marseille sur fond de trafic de drogue

Une guerre de territoire pour le contrôle des juteux points de deal - jusqu'à 80 000 euros de chiffre d'affaire quotidien à certains endroits - entre le clan Yoda de Felix Bingui et un groupe rival baptisé "DZ Mafia" a ensanglanté la ville de Marseille, notamment l'an dernier.



L'année 2023 fut, en effet, la plus sanglante à Marseille avec 49 personnes tuées, dont quatre victimes collatérales, et 123 blessées, dans les violences liées au trafic de drogue.



Quelque 35 de ces "narchomicides" étaient directement liés à ces rivalités entre deux clans, selon Pascal Bonnet, adjoint à la police judiciaire dans le sud de la France.



Les principaux magistrats de la deuxième ville de France avaient d'ailleurs lancé un cri d'alarme plus tôt dans la semaine, devant la commission sénatoriale d'enquête dédiée à la lutte contre le trafic de drogues en France.



"Le narcobanditisme agit à Marseille comme une sorte de gangrène qui abime le tissu social", avait lancé le président du tribunal judiciaire de Marseille, Olivier Leurent, notant une guerre "asymétrique" entre l'État et ces clans puissants et appelant à un "plan Marshall pour combattre cette criminalité.



Bingui, selon une source proche de l'enquête, est né dans le Gard mais a fait toute sa "carrière" dans le trafic à Marseille. Il effectuait régulièrement des allers-retours avec le Maroc jusqu'au déclenchement en février 2023 de "la guerre" avec le gang rival de la DZ Mafia, moment à partir duquel il n'avait plus quitté ce pays du Maghreb.



Le clan Yoda a été baptisé en raison de peintures murales représentant le personnage de la série cinématographique Star Wars désignant certains de ses points de deal dans des cités de Marseille. DZ Mafia renvoie au domaine national pour l'Algérie dans les adresses internet.



Avec l'arrestation de Bingui, 19 "individus très recherchés" pour leur rôle important dans le trafic de drogue à Marseille ont été interpellés dont certains à l'étranger, selon des chiffres de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.



Une autre figure du narcobanditisme marseillais, Karim Harrat dit "Rantanplan", recherché pour une série d'homicides en bande organisée, a ainsi été extradé du Maroc vers la France début 2023.