Trafic de drogue : piégé par les gendarmes, le courtier livre le chef dealer

Un dealer nommé Serigne Saliou Thiam et son lieutenant, Dame Diop, ont été arrêtés par la Brigade de gendarmerie de Keur Massar. D’après Libération, qui donne l’information, les deux hommes ont été piégés par les hommes en bleus, qui ont infiltré leur réseau.



Les gendarmes sous couverture avaient commandé 100 pièces d’ecstasy. Avant de livrer la marchandise, Serigne Saliou Thiam dépêche son lieutenant auprès de ces faux clients pour leur garantir que le produit est de qualité. Après avoir jugé conforme l’échantillon de trois pièces, les enquêteurs infiltrés sont conduits par Dame Diop à l’appartement de son patron.



Sur place, ce dernier remet aux gendarmes 100 pièces d’ecstasy d’une valeur de 700 000 francs CFA, soit 7000 F CFA l’unité. Pris ainsi la main dans le sac, Serigne Saliou Thiam et Dame Diop seront arrêtés et conduits à la Brigade de Keur Massar.













































seneweb