Trafic de faux billets : La gendarmerie saisit 500 millions de FCFA et arrête 3 individus

La Brigade de Recherches de Keur Massar a procédé à la mise en garde à vue de trois individus, dont deux Sénégalais et un ressortissant nigérien, suite à la saisie d'une contrevaleur de 500 000 000 de francs CFA en dollars et en francs CFA.

Selon les précisions de la gendarmerie, le principal mis en cause est un ressortissant nigérien. Ce dernier est arrivé au Sénégal en possession de billets noirs et de faux billets de banque en dollars et en francs CFA. Membre d'un réseau de faussaires, il avait contacté un citoyen sénégalais afin d'organiser le lavage éventuel des billets noirs en utilisant des procédés chimiques.

C'est lors des démarches pour l'acquisition du matériel nécessaire à cette opération de lavage que le réseau a été infiltré. Un dispositif de surveillance et de filature a été immédiatement mis en place par les services de la gendarmerie.

Le 22 décembre 2025, les éléments de la Brigade de Recherches ont mis fin aux agissements de la bande. Les trois individus ont été interpellés, y compris le conducteur du véhicule de marque Renault qui leur servait de moyen de transport.

La somme de 500 millions de francs CFA a été trouvée par devers le ressortissant nigérien, répartie en coupures de 10 000 FCFA et en billets de 100 dollars. Le véhicule utilisé par les faussaires a également été saisi par les enquêteurs.













































seneweb