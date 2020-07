Trafic de faux billets : Un récidiviste de 18 ans déféré au parquet

S.T. Ndiaye, à peine libéré pour vol, file directement vers la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel. Selon Source A, il a été déféré, hier, au parquet de ladite ville pour faux-monnayage. Le récidiviste est tombé à nouveau, vendredi dernier, à Mbacké, dans les filets des éléments du commandant Fall. Agé de 18 ans, il écoulait de faux billets entre Touba et Mbacké. Mais, il a été soupçonné et dénoncé à la Brigade de gendarmerie par un gérant de multiservices. Les hommes en bleu ont aussitôt débarqué sur les lieux indiqués, avant de mettre la main sur le présumé trafiquant.

Le journal d’ajouter que les pandores ont parcouru trois (3) multiservices où le repris de justice avait réussi à duper les gérants. Ainsi, la somme de 140 000 Fcfa en faux billets y a été saisie par les gendarmes. Cuisiné dans les locaux de la Brigade gendarmerie de Mbacké, le jeune homme, domicilié au quartier Sourah de Touba, a reconnu, sans ambages, les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, S.T. Ndiaye a tenté de se dédouaner devant les enquêteurs. «J’avais vendu mon téléphone et mon client m’avait remis les faux billets. Je tentais de les écouler», a-t-il confié aux hommes en bleu.