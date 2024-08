Traitements dans les prisons: les assurances du ministre de la justice Ousmane DIAGNE

Présidant l’assemblée générale ordinaire de l’Union des Magistrats du Sénégal, ce 10 août, le ministre de la justice, garde des sceaux Ousmane DIAGNE a saisi l’occasion pour rassurer sur des mesures tendant à bannir les abus, brimades, violences et autres mauvais traitements dénoncés lors des assises dans les unités d’enquête de police judiciaire ou en milieu carcéral. Sous l’angle des libertés et respect des droits humains, l’autorité a indiqué que c’est du devoir de l’Etat de veiller à la prévention de ces disfonctionnements allégués et à la sanction de leurs auteurs. A en croire au garde des sceaux, des actions sont en cours de réalisation pour redorer certaines prisons pour tendre vers un meilleur cadre dans la correction au sein des maisons d’arrêt.



















































































