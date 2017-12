Transhumance : Talla Sylla, la grande surprise de cette fin d’année

Le maire de Thiès y est allé à reculons. Après avoir annoncé avec pertes et fracas qu’il se mettait sur la ligne départ menant à la présidentielle de 2019, Talla Sylla a grandement revu ses ambitions à la baisse.



Face à la presse, il a indiqué renoncer à sa candidature. Talla Sylla ne s’en est pas arrêté là. Il a aussi annoncé son soutien au président Sall à la prochaine présidentielle. Pour justifier sa décision, Talla Sylla a fait état du blocage de la Ville de Thiès par les conseillers de Rewmi qui sont majoritaires au Conseil municipal. Selon lui, la posture des partisans d’Idrissa Seck est «un attentat contre Thiès».



«Mon devoir de premier magistrat de cette Ville est de défendre Thiès. Et pour ce faire je renonce à ma candidature pour soutenir Macky Sall», a dit Talla Sylla, aux côtés des partisans de Macky Sall, comme le DG de La Poste, Ciré Dia. (Walf)



Seulement, pour le camp de l’ancien Premier ministre, Talla Sylla ne fait que matérialiser les intentions qu’il avait depuis le début. Sur les ondes de la Rfm, Yankhoba Diattara lui souhaite bon vent et estime que le maire de Thiès cherche à se réfugier derrière Macky Sall.