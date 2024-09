Très grosse perte pour Moustapha Niass

A l’AFP, c’est la démission annoncée de Dr Malick Diop, Zator Mbaye et d’autres responsables.

Plusieurs responsables de l’Alliance des forces de progrès (AFP) ont décidé de quitter la formation politique de Moustapha Niass. On peut en citer le député Dr Malick Diop, Zator Mbaye et Oumar Niass. Contacté par le Soleil digital, l’un d’entre eux a confirmé l’information, soulignant que d’autres responsables régionaux ont également remis leur démission.

La raison ? On nous signale que cela fait suite aux choix faits par l’ancien président de l’Assemblée nationale lors des investitures dans la coalition Jam Ak Njariñ en perspective des législatives du 17 novembre prochain.

Nous y reviendrons.











































































































rewmi