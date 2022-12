Tribunal : Une affaire de sextape à la barre

S. Diop, arrêté et placé sous mandat de dépôt, a comparu hier à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar. Il détenait par devers lui une vidéo de son ami M. Maïga qui entretenait des rapports sexuels avec sa petite amie.



D’après Enquête, le prévenu, âgé de 20 ans, avait fait de la vie de O. Thiam, 19 ans, un véritable enfer. Cette dernière, alors qu’elle n’était pas la personne qui apparaissant sur la vidéo sextape, a dû supporter des insanités et autres calomnies portées sur sa personne.



Elle était devenue la proie d’un maître chanteur, accuse-t-elle. S. Diop l’a contactée avant de lui réclamer de l’argent si elle ne voulait pas qu’il envoie la vidéo à Adama. C’est alors que O. Thiam a décidé de porter plainte pour laver son honneur.





A la barre, le prévenu a tenté de nier les faits. A l’en croire, c’est au terrain de basket qu’il a reçu la vidéo par Airdrop. Après avoir reconnu son ami M. Maïga, grâce à son tatouage, il a confié avoir interpellé ce dernier qui lui a dit qu’il était avec sa petite amie.



« Je n’ai jamais été la petite amie de M. Maïga »



O. Thiam ressemblant à la petite amie en question, S. Diop a soutenu qu’il « voulait juste la conseiller » car « tout le monde parlait d’elle dans le quartier. » A l’en croire, il n’a « jamais eu l’intention de la menacer. » Il finira par présenter ses excuses au Tribunal et à la partie civile.



Le Procureur avait requis, après avoir écarté le délit de collecte de données personnelles, un an dont 6 mois d’emprisonnement ferme pour détention d’images contraires aux bonnes mœurs et menaces. S. Diop a écopé d’une peine d’un mois assorti du sursis.