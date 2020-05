Tribunal du Commerce : L’arrivée de Malick Lamotte, une lueur d’espoir pour redorer le blason d’une instance judiciaire

Selon les chiffres partagés et qui seraient sortis du rapport 2019 du Tribunal de Commerce, ses quelques magistrats ou juges consulaires traitent chacun plus de 1000 dossiers dans l’année. Débordés ou désabusés, pour certains avocats et clients frustrés, ils ne se donnent même pas la peine de lire d’aller au fond des dizaines de pages de chaque dossier. C’est ainsi que certaines décisions (pour ne pas dire la majeure partie) se semblent se prendre à la tête du client. Selon une robe noire, habituée de ce tribunal, « Ce n’est pas une surprise si près de 90% des jugements en 1ère instance sont infirmées à la Chambre des Appels, si tant est que la partie déboutée ou condamnée a eu la patience et le courage de continuer la procédure ». La nomination de Malick Lamotte, précédemment Président par intérim du Tribunal de Grande instance Hors Classe de Dakar comme Président du Trobunal de Commerce Hors Classe de Dakar est porteur d’espoir. Car décrit comme l'un des plus brillants magistrats de sa génération, Malick Lamotte est sorti de l' Ecole nationale d'administration et de magistrature en 1993. Alliant compétence et rigueur, l’homme qui capitalise plus de 27 de carrière est souvent cité en exemple pour maîtrise, sa compétence , sa grande rigueur, son intégrité et mais surtout de sa pondération devant des situations parfois très compliquées. Face à des grands délinquants à col blanc et autres prédateurs économiques, dont certains semblent même bénéficier « d’un gros coude posé sur leurs dossiers », la partie en cette instance ne sera pas facile. Mais sa nomination réjouit déjà des acteurs naguère frustrés par certains verdicts jugés trop légers … En tout cas des changements sont vraiment attendus au Tribunal du Commerce Hors Classe de Dakar… DD