Troisième jour de trêve et troisième échange d'otages contre prisonniers entre Israël et le Hamas

Selon des sources israéliennes, le Hamas a remis le groupe de 13 otages qui devait être libéré dimanche à la Croix-Rouge, avant qu'ils ne quittent la bande de Gaza.



Ces otages israéliens sont arrivés au centre médical de Sheba à Ramat Gan, en Israël.

Quelques minutes après, l'armée israélienne a annoncé que 14 otages israéliens et trois étrangers avaient été remis au CICR.



Les autorités américaines se sont dit optimistes dimanche quant à la libération d'une des jeunes otages américaines aux mains du Hamas, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden. L'otage en question pourrait être Abigail, une petite fille ayant fêté ses quatre ans en captivité "il y a deux jours".



Ce nouvel échange contre des prisonniers palestiniens était prévu au troisième jour de la trêve entre Israël et le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, assiégée et dévastée après sept semaines de guerre.

En début d'après-midi, l'Egypte avait annoncé avoir reçu des listes de 13 otages israéliens devant être échangés ce dimanche contre 39 prisonniers palestiniens, soit le même nombre que les personnes libérées les deux jours précédents aux termes de l'accord de trêve.





Le Hamas a dit par ailleurs avoir libéré un otage russe "en réponse aux efforts" du président russe Vladimir Poutine et à son "soutien à la cause palestinienne".



Dans le même temps, de longs convois d'aide internationale ont continué à entrer dimanche, depuis l'Egypte, dans la bande de Gaza.





Malgré la trêve, qui offre un premier répit à la population de Gaza, la situation humanitaire dans le territoire est "dangereuse" et les besoins "sans précédent", a affirmé dimanche l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).